Traurige Meldung: Verkehrsunfall bei Werneck – 83-jähriger verstorben – Zeugen gesucht!
WERNECK, LKR. SCHWEINFURT – Der 83-jährige Rentner, der am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2447 bei einem Verkehrsunfall im Bereich einer Tankstelle schwer verletzt wurde, ist im Laufe des Wochenendes im Krankenhaus verstorben. Die Polizei Schweinfurt ermittelt weiterhin unter Hochdruck zur Unfallursache und sucht nach Zeugen.
Der Mann war am Freitagnachmittag gegen 16:55 Uhr mit seinem Rollator von einem in Richtung Ettleben fahrenden VW erfasst worden.
Die Polizeiinspektion Schweinfurt sucht dringend die Fahrer von zwei Fahrzeugen, die unmittelbar vor dem Zusammenstoß die Walther-Tankstelle passierten. Es wird davon ausgegangen, dass diese Fahrer wichtige Zeugen des Unfalls sein könnten.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können, insbesondere:
-
Wer befuhr am Freitag, den 28. November, um 16:55 Uhr die Staatsstraße 2447, von Ettleben kommend in Richtung Werneck, und kam dabei an der Walther-Tankstelle vorbei?
-
Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
