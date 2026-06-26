Trendsport Hobby Horsing erobert das Fränkische Freilandmuseum Fladungen
FLADUNGEN – Am Sonntag, den 5. Juli 2026, steht das Fränkische Freilandmuseum Fladungen ganz im Zeichen des modernen Steckenpferdsports. Gemeinsam mit dem Reit- und Fahrverein Hohe Rhön Wendershausen lädt das Museum zu einem abwechslungsreichen Aktionstag ein.
Programm rund um das Hobby Horsing (10 bis 17 Uhr)
Hobby Horsing verbindet Bewegung, Kreativität und Begeisterung für Pferde. Besucherinnen und Besucher können den Sport aktiv erleben:
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Mitmachangebote: Interessierte können sich selbst auf Hindernis- und Geschicklichkeitsparcours erproben. Eigene Steckenpferde dürfen gerne mitgebracht werden.
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Vorführungen: Der Verein präsentiert Dressurvorführungen.
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Turnier: Ein Springturnier bildet das Highlight; Anmeldungen sind direkt vor Ort möglich.
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Kreativwerkstatt: Wer möchte, kann sich ein eigenes Hobby Horse basteln.
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Pony-Wissen: Spielerisch lernen Kinder am Holzpferd alles über Pflege, Fütterung und die Bedürfnisse von Ponys, ergänzt durch ein Quiz zum benötigten Zubehör.
Kulinarisches und Handwerk
Neben dem Sportprogramm gibt es weitere Attraktionen auf dem Museumsgelände:
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Historisches Kochen (11 bis 15 Uhr): Im Dreiseithof aus Leutershausen werden Gerichte nach alten Rhöner Rezepten mit regionalen Zutaten zubereitet. Gäste können beim Schnippeln und Kochen mithelfen und die Speisen probieren.
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Backtag: Im historischen Gemeindebackhaus aus Oberbernhards gibt es von ca. 11 bis 15 Uhr (oder solange der Vorrat reicht) frisches, ofenwarmes Gebäck.
Anreise und Informationen
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Termin: Sonntag, 5. Juli 2026, 10:00 bis 17:00 Uhr.
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Museumsbahn: Das „Rhön-Zügle“ verkehrt an diesem Tag im Dieselbetrieb zwischen Mellrichstadt, Ostheim vor der Rhön und Fladungen.
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Eintritt: 8 € pro Person (Kinder unter 6 Jahren frei). Weitere Ermäßigungen und Familienkarten verfügbar.
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Details: Den genauen Programmablauf sowie Informationen zur Anreise und zum „Rhön-Zügle“ finden Sie unter www.freilandmuseum-fladungen.de.
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