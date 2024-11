Tresor bei Einbruch in Würzburg entwendet

WÜRZBURG/GROMBÜHL – Im Zeitraum von Samstag, dem 23. November 2024, 18:30 Uhr, bis Montag, dem 25. November 2024, gegen 06:30 Uhr, wurde in die Büroräume einer Würzburger Firma in der Ohmstraße eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter hebelten eine massive Brandschutztüre auf und gelangten so in den Innenbereich der Firma. Nachdem sie weitere Türen aufbrachen, entwendeten sie einen kleinen, an der Wand befestigten Tresor und flüchteten. Andere Wertgegenstände wurden an Ort und Stelle zurückgelassen.

Am 25. November 2024, gegen 06:30 Uhr, wurde der entwendete Tresor geöffnet und auf einem Parkplatz in der Nähe des Erlabrunner Badesees aufgefunden. Die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt stellten den Tresor sicher.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2210 zu melden.



