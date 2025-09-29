Tresor wurde von Dieb einfach mitgenommen…

KITZNGEN – In der Nacht zum Sonntag ereignete sich im „Lailachweg“ ein Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter öffnete unter Gewaltanwendung ein Fenster der Sportgaststätte und drang so ins Gebäudeinnere ein. Hier ging der Täter eine Geldkassette an und schlug einen Tresor von der Wand, welchen er anschließend entwendete. Der Tresor wurde unweit vom Tatort gefunden und sichergestellt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der „Äußeren Sulzfelder Straße“ beim dortigen Bauhof. Hier verschaffte sich der Unbekannte vermutlich über die Werkstatt unter teils massiver Gewaltanwendung Zutritt zu den Büros. Aus einer Geldkassette wurde ein bislang unbekannter Bargeldbetrag entwendet. Zudem stahl der Täter aus einem Schrank einen Tresor.

Dieser wurde später in der Marktbreiter Straße auf einem Feldweg in einem Grünstreifen in der Nähe einer Gaststätte geöffnet wieder aufgefunden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.