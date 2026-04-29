Tresore gewaltsam geöffnet: Einbruch in Donnersdorfer Firma
DONNERSDORF, LKR. SCHWEINFURT – Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen sind Unbekannte in ein Firmengebäude im Rödertor eingebrochen. Die Täter öffneten zwei Tresore und flüchteten mit Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.
Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr. Um in das Objekt zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam die Fassade des Gebäudes. Im Inneren gingen sie zwei Tresore an und entwendeten daraus die Beute. Neben dem gestohlenen Bargeld hinterließen die Unbekannten einen massiven Sachschaden an der Gebäudestruktur sowie an den Wertbehältnissen, der sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro beläuft.
Möglicher Zusammenhang mit Einbruch in Kolitzheim
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Kolitzheim am 19. April bestehen könnte.
Die Ermittler bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung:
-
Wer hat am Wochenende im Bereich des Rödertors verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?
-
Wer kann Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben?
Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 09721/202-1688 entgegengenommen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!