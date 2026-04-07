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Trickbetrug: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

7. April 2026Letztes Update 7. April 2026
Trickbetrug: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Eine 79-jährige Frau ist am vergangenen Mittwoch in einer Reihenhaussiedlung Opfer eines hinterhältigen Trickdiebstahls geworden. Zwei bislang unbekannte Männer verschafften sich unter dem Vorwand einer dringenden Reparatur am Dach Zugang zum Haus der Seniorin und erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Tat ereignete sich im Birkenweg, als die beiden Täter bei der Dame klingelten und sie auf angeblich lockere Dachziegel an ihrem Haus aufmerksam machten. Durch ihr seriöses Auftreten gelang es den Unbekannten, das Vertrauen der Frau zu gewinnen und sie zur Mitwirkung an den vermeintlichen Arbeiten zu bewegen.

Ablenkungsmanöver im Keller und auf dem Dachboden

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Während die Seniorin gemeinsam mit dem jüngeren der beiden Täter eine Leiter aus dem Keller holte, gab der ältere Komplize vor, bereits im Dachboden mit den ersten Ausbesserungsarbeiten beschäftigt zu sein. Tatsächlich nutzte dieser die Zeit, um das Anwesen unbemerkt nach Wertsachen zu durchsuchen.

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Nach einer vermeintlichen Arbeitszeit von etwa 60 Minuten verließen die Männer das Grundstück unter dem Vorwand, weiteres Material beschaffen zu müssen. Erst später bemerkte die 79-Jährige, dass aus ihren Wohnräumen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von circa 3.000 Euro entwendet worden waren.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen fahndet nun nach den beiden Männern, die wie folgt beschrieben werden:

  • Täter 1: Etwa 25 Jahre alt.

  • Täter 2: Etwa 50 Jahre alt.

Personen, die am vergangenen Mittwoch im Bereich des Birkenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben – etwa im Zusammenhang mit einem fremden Fahrzeug oder Personen, die Grundstücke ausspähten – werden dringend gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.

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