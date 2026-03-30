Trickbetrug in Höchberg: Unbekannter erbeutet Bargeld von Seniorin
HÖCHBERG – Eine 84-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in Höchberg Opfer eines perfiden Trickbetrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Bekannter aus, begleitete die Seniorin nach Hause und erzwang dort sowie bei einer anschließenden Bankfahrt die Übergabe von Bargeld. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land sucht nun dringend nach dem Täter.
Die Tat nahm ihren Anfang gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters. Dort sprach der Mann die Seniorin an und täuschte eine Bekanntschaft vor. Unter dem Vorwand, ihr als Geschenk Jacken überreichen zu wollen, erschlich er sich das Vertrauen der Frau und begleitete sie bis in ihre Wohnung. Vor Ort änderte der Mann sein Verhalten und forderte plötzlich Geld. Die 84-Jährige übergab ihm zunächst 200 Euro. In der Folge fuhr er mit ihr zu einem Geldinstitut, wo sie ihm weitere 200 Euro aushändigte. Erst als er nochmals Geldforderungen stellte, schöpfte die Seniorin Verdacht und schickte den Mann weg.
Täter am Folgetag erneut gesichtet
Besonders beunruhigend: Am darauffolgenden Freitag wurde der Mann erneut im Ortsgebiet von Höchberg gesehen, wo er offensichtlich versuchte, weitere Personen anzusprechen. Er nutzt dabei einen Hyundai mit dem Teilkennzeichen „HH-“.
Täterbeschreibung und Zeugenaufruf
Der Unbekannte wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:
-
Erscheinungsbild: etwa 170 cm groß, 60 bis 70 Jahre alt, Glatze.
-
Bekleidung: trug dunkle Kleidung.
-
Sprache: sprach mit südländischem Akzent.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land warnt die Bevölkerung vor dem Auftreten dieses Mannes und bittet um erhöhte Vorsicht sowie um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder dem verwendeten Fahrzeug. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder selbst angesprochen wurde, wird gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 0931/457-1630 zu melden.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!