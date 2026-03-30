Auto IU

Trickbetrug in Zeil am Main: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

30. März 2026Letztes Update 30. März 2026
Trickbetrug in Zeil am Main: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest
Foto: rawpixel.com auf Freepik
Sparkasse

ZEIL AM MAIN – Nach einem dreisten Trickbetrug zum Nachteil einer 74-jährigen Seniorin konnte die Polizei am Freitagnachmittag zwei Tatverdächtige festnehmen. Das Duo hatte sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft und diese um Schmuck und Zahngold gebracht.

Gegen 13:00 Uhr verschafften sich die 33-jährige Frau und der 38-jährige Mann unter dem Vorwand, Trachtenmode ankaufen zu wollen, Zugang zur Wohnung der 74-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Im weiteren Verlauf täuschten sie die Seniorin gezielt über den tatsächlichen Wert ihres Schmucks sowie ihres Zahngoldes. In der Folge erwarben sie die Wertgegenstände zu einem deutlich zu geringen Preis. Erst nachdem die Betrüger die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte den Schwindel und informierte umgehend die Polizei.

Fahndungserfolg auf der Autobahn

Kulturamt Haßfurt Events - Conny
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Dank sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Beamten noch am selben Tag, das Tatverdächtigenpaar auf der Autobahn zu stellen und vorläufig festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte weiteren Schmuck sicher, dessen Herkunft derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen ist. Zudem ergaben sich erste Hinweise darauf, dass die beiden Personen für weitere Straftaten verantwortlich sein könnten.

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian triumphiert bei World Spirits Awards 2025

RÜDENAU – Die renommierte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers hat bei den World Spirits Awards 2025 (WSA) erneut große Erfolge gefeiert und einmal mehr ihren Platz unter den weltbesten Destillerien gefestigt. Die feierliche Preisverleihung fand am 22. März direkt in der Destillerie in

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Aktueller Stand der Ermittlungen

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorläufig wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, um den Umfang der Taten sowie die Herkunft des sichergestellten Schmucks vollständig aufzuklären.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

30. März 2026Letztes Update 30. März 2026

Mehr

CSU-Stadtratsfraktion Schweinfurt wählt neue Führungsspitze

CSU-Stadtratsfraktion Schweinfurt wählt neue Führungsspitze

30. März 2026
News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön vom 30.03.26

News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön vom 30.03.26

30. März 2026
Versuchter Opferstock-Aufbruch in Kronungen und Unfallflucht in Schweinfurt

Versuchter Opferstock-Aufbruch in Kronungen und Unfallflucht in Schweinfurt

30. März 2026
Einbruch in Wohnhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Mellrichstadt

Einbruch in Wohnhaus: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Mellrichstadt

30. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)