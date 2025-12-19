Trickbetrug: Unbekannter bietet wertlose Uhren als Pfand in Würzburg – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG / SANDERAU – Bereits am Montagvormittag täuschten Trickbetrüger einen Senior in der Virchowstraße. Er übergab Bargeld im dreistelligen Bereich und bekam nahezu wertlose Uhren als „Pfand“. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Montag, gegen 10:45 Uhr, wurde der 84-jährige Deutsche, etwa auf Höhe der Haltestelle Eichendorffstraße, von einem Mann angesprochen. Der Unbekannte erklärte, dass er eine Rechnung in Höhe von mehreren hundert Euro für eine Autoreparatur zahlen müsse, seine Bankkarte allerdings defekt sei. Als „Pfand“ würde er dem Senior mehrere vermeintlich wertvolle Uhren überlassen. Der 84-Jährige willigte ein und übergab dem Unbekannten einen mittleren, dreistelligen Bargeldbetrag. Nach bisherigen Einschätzungen sind die übergebenen Uhren nahezu wertlos.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun auch um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1732.

Personenbeschreibung des Unbekannten:

Männlich

Etwa 180 cm groß

Circa 60 Jahre alt

Hatte eine normale Statur

Schwarze, ungepflegte Haare

War mit einem größeren, schwarzen Pkw unterwegs, an dem Karlsruher Kennzeichen (KA-) angebracht waren