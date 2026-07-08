Trickdieb bestiehlt Senior beim Geldwechseln – Polizei sucht Zeugen
WÜRZBURG – Ein Trickdieb hat am Montagmittag in Heidingsfeld einen 77-jährigen Senior bestohlen. Unter dem Vorwand, Wechselgeld für einen Anruf beim ADAC zu benötigen, entwendete der Unbekannte mehrere Geldscheine aus der Geldbörse des Mannes. Die Polizei bittet um Hinweise.
Zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr sprach der Unbekannte den 77-jährigen Deutschen auf einem Fußweg in der Nähe des Edeka-Marktes „Am Speicherloch“ an. Er erklärte, Wechselgeld für einen Anruf beim ADAC zu benötigen.
Während des Gesprächs griff der Täter in die geöffnete Geldbörse des Seniors und entwendete offenbar unbemerkt mehrere Geldscheine. Als der 77-Jährige den Diebstahl bemerkte und die Polizei verständigte, war der Täter bereits geflüchtet.
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
- Männlich
- Etwa 160 bis 170 Zentimeter groß
- Circa 50 Jahre alt
- Normale Statur
- Schwarze, kurz rasierte Haare
- Gelbes T-Shirt
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!