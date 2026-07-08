Trickdieb bestiehlt Senior beim Geldwechseln – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG – Ein Trickdieb hat am Montagmittag in Heidingsfeld einen 77-jährigen Senior bestohlen. Unter dem Vorwand, Wechselgeld für einen Anruf beim ADAC zu benötigen, entwendete der Unbekannte mehrere Geldscheine aus der Geldbörse des Mannes. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr sprach der Unbekannte den 77-jährigen Deutschen auf einem Fußweg in der Nähe des Edeka-Marktes „Am Speicherloch“ an. Er erklärte, Wechselgeld für einen Anruf beim ADAC zu benötigen.

Während des Gesprächs griff der Täter in die geöffnete Geldbörse des Seniors und entwendete offenbar unbemerkt mehrere Geldscheine. Als der 77-Jährige den Diebstahl bemerkte und die Polizei verständigte, war der Täter bereits geflüchtet.

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Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Etwa 160 bis 170 Zentimeter groß

Circa 50 Jahre alt

Normale Statur

Schwarze, kurz rasierte Haare

Gelbes T-Shirt

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.