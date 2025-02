Trickdiebe entwenden Geldbörsen in Supermärkten in Stadt und Landkreis Würzburg

WÜRZBURG – In mehreren Edeka-Supermärkten in WÜRZBURG sowie in den Landkreisgemeinden BERGTHEIM, RANDERSACKER und KIST fiel am Dienstag zwischen 11 und 15 Uhr ein Diebespaar durch gezielte Diebstähle auf. Laut Polizeiangaben agierten die beiden Täter arbeitsteilig und äußerst professionell.

Während eine etwa 35-jährige Frau unauffällig die Geldbörsen der Kunden aus mitgeführten Jacken und Einkaufstaschen entwendete, beobachtete ihr etwa 55 Jahre alter Begleiter die Szenerie und übernahm anschließend die gestohlenen Wertsachen. Die Vorgehensweise des Duos wurde durch die Überwachungskameras in den Supermärkten dokumentiert und zeigt ihre systematische und abgestimmte Vorgehensweise.

Trotz der klaren Videoaufnahmen konnte die Identität der beiden Täter bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg zu melden.