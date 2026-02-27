Trickdiebinnen entwenden Goldschmuck
WUERZBURG – Am Mittwochmittag wurde ein 85-jähriger Mann in der Dreikronenstraße Opfer von zwei trickreichen Diebinnen, die ihn aus einem schwarzen Pkw heraus ansprachen und unter einem Vorwand bestahlen. Die Täterinnen täuschten Dankbarkeit vor und entwendeten dabei unbemerkt hochwertigen Goldschmuck des Seniors.
Gegen 11:45 Uhr hielt das Fahrzeug neben dem Fußgänger an, woraufhin eine der Frauen vorgab, den Weg zu einem Krankenhaus zu suchen. Während der 85-Jährige auf einer ihm gereichten Straßenkarte den Weg erklärte, legte ihm die Unbekannte als vermeintliches Dankeschön eine wertlose Kette um den Hals. Erst später bemerkte der Mann, dass bei diesem Manöver seine eigene Halskette mitsamt einem wertvollen Goldring gestohlen worden war. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.
Die beiden etwa 40 Jahre alten Frauen werden als dunkel gekleidet mit schwarzen Haaren beschrieben und sprachen gebrochen Deutsch. Sie waren in einem schwarzen Pkw mit unbekanntem Kennzeichen unterwegs. Die Polizei Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser Masche, bei der körperliche Nähe gesucht wird, um Wertsachen zu entwenden.
Wenn du sachdienliche Hinweise zu den Täterinnen oder dem schwarzen Fahrzeug geben kannst, melde dich bitte bei der Würzburger Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-2230
