Trickdiebstahl am Marktplatz in Lohr: Polizei sucht Zeugen
LOHR AM MAIN IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagmittag einen 75-jährigen Mann auf dem Marktplatz bestohlen und dabei Bargeld im dreistelligen Bereich erbeutet. Der Diebstahl ereignete sich gegen 11:45 Uhr, unmittelbar nachdem der Senior an einem Automaten Geld abgehoben hatte.
Der Unbekannte sprach den Rentner an und bat um Kleingeld. Als der 75-Jährige hilfsbereit seinen Geldbeutel öffnete, um eine 50-Cent-Münze herauszugeben, griff der Täter unbemerkt zu und entwendete mehrere Geldscheine.
Der Tatverdächtige wird als etwa 55 Jahre alt und circa 1,85 m groß beschrieben. Er sprach gebrochen Deutsch, trug eine Brille sowie eine Kappe und war mit einem braunen Mantel sowie einer blauen Jeans bekleidet. Die Polizeiinspektion Lohr am Main hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich zu melden.
Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegengenommen.
