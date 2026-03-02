Auto IU

Trickdiebstahl am Marktplatz in Lohr: Polizei sucht Zeugen

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Trickdiebstahl am Marktplatz in Lohr: Polizei sucht Zeugen
Symbolbild von Tom auf Pixabay
Sparkasse

LOHR AM MAIN IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagmittag einen 75-jährigen Mann auf dem Marktplatz bestohlen und dabei Bargeld im dreistelligen Bereich erbeutet. Der Diebstahl ereignete sich gegen 11:45 Uhr, unmittelbar nachdem der Senior an einem Automaten Geld abgehoben hatte.

Der Unbekannte sprach den Rentner an und bat um Kleingeld. Als der 75-Jährige hilfsbereit seinen Geldbeutel öffnete, um eine 50-Cent-Münze herauszugeben, griff der Täter unbemerkt zu und entwendete mehrere Geldscheine.

Stefan Labus Gesundheitsversorgung
Johanniter Hausnotruf testen

Der Tatverdächtige wird als etwa 55 Jahre alt und circa 1,85 m groß beschrieben. Er sprach gebrochen Deutsch, trug eine Brille sowie eine Kappe und war mit einem braunen Mantel sowie einer blauen Jeans bekleidet. Die Polizeiinspektion Lohr am Main hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegengenommen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026

Mehr

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid

2. März 2026
Jazz-Stars gastieren im Kloster Wechterswinkel

Jazz-Stars gastieren im Kloster Wechterswinkel

2. März 2026
Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht

Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht

2. März 2026
Scheunenbrand in Wildflecken: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

Scheunenbrand in Wildflecken: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

2. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)