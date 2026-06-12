Trickdiebstahl am Würzburger Hauptbahnhof: Tatverdächtiger nach Ermittlungen in Schweinfurt gefasst
WÜRZBURG – Nach einem Trickdiebstahl am Würzburger Hauptbahnhof am Mittwochnachmittag (10. Juni 2026) gelang der Bundespolizei ein schneller Ermittlungserfolg. Dank konsequenter Videoauswertung konnte ein Tatverdächtiger noch in der gleichen Nacht in Schweinfurt festgenommen werden.
Hergang der Tat
Der Geschädigte hatte am Mittwoch gegen 14:00 Uhr bei der Bundespolizei Anzeige erstattet. Er gab an, in der Haupthalle des Bahnhofs von einem Unbekannten auf Französisch angesprochen worden zu sein. Der Mann verwickelte ihn in ein Gespräch und begleitete ihn in Richtung der Bahnsteige, wobei er ihm zur Ablenkung wirre Texte auf einer Übersetzungs-App zeigte. Auf dem Weg dorthin rempelte der Unbekannte den Geschädigten an, riss ihm dabei eine Goldkette mit Kreuzanhänger im Wert von etwa 1.300 Euro vom Hals und flüchtete über eine Treppe.
Ermittlungserfolg und Festnahme
Unmittelbar nach der Anzeigenerstattung werteten die Beamten das Videomaterial des Hauptbahnhofs aus und konnten den Fluchtweg des Täters nachvollziehen. Dies führte die Ermittler am Mittwochabend gegen 23:15 Uhr zu einem Tatverdächtigen in Schweinfurt.
Bei der Überprüfung durch Einsatzkräfte der Bundespolizei trug der Mann noch dieselbe Kleidung wie zur Tatzeit. Die entwendete Goldkette konnte zwar nicht mehr bei ihm gefunden werden, jedoch führte er insgesamt 410 Euro Bargeld versteckt mit sich.
Rechtliche Maßnahmen
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro angeordnet. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls sowie wegen Hehlerei dauern an.
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