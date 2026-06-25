Trickdiebstahl im Altersbetreuungszentrum Iphofen: Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet
IPHOFEN (LKR. KITZINGEN) – Zwei unbekannte Täter haben am Mittwochabend im Altersbetreuungszentrum in der Geräthengasse unter einem Vorwand zwei Wohnungen aufgesucht und in einem Fall Schmuck gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Der Tathergang
Gegen 19:00 Uhr verschafften sich zwei Männer Zugang zu dem Gebäude, indem sie bei einer 77-jährigen Seniorin klingelten und vorgaben, Zählerstände der Heizkörper ablesen zu müssen.
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Erster Versuch: In der ersten Wohnung trennten sich die Täter; während einer die Bewohnerin ablenkte, versuchte der Komplize in das Schlafzimmer zu gelangen. Die Seniorin bemerkte dies jedoch, woraufhin die Männer die Wohnung verließen.
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Erfolgreicher Diebstahl: Noch während die Seniorin den Vorfall bemerkte und die Polizei verständigte, suchten die Täter unter demselben Vorwand eine Nachbarwohnung auf. Dort gelang es ihnen, der 91-jährigen Bewohnerin Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden und unerkannt zu flüchten.
Personenbeschreibung
Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:
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Täter 1: Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkler Teint.
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Täter 2: Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkler Teint.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Mittwochabend im Bereich der Geräthengasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können, sich unter der Telefonnummer 09321 / 141-0 zu melden.
Wichtiger Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung, nur weil diese vorgeben, Zählerstände ablesen oder Reparaturen durchführen zu müssen, wenn kein offizieller Termin vereinbart wurde. Fragen Sie im Zweifel bei der Hausverwaltung nach oder ziehen Sie Nachbarn hinzu.
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