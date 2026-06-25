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Trickdiebstahl im Altersbetreuungszentrum Iphofen: Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Trickdiebstahl im Altersbetreuungszentrum Iphofen: Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet
Foto: 2fly4
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IPHOFEN (LKR. KITZINGEN) – Zwei unbekannte Täter haben am Mittwochabend im Altersbetreuungszentrum in der Geräthengasse unter einem Vorwand zwei Wohnungen aufgesucht und in einem Fall Schmuck gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Tathergang

Gegen 19:00 Uhr verschafften sich zwei Männer Zugang zu dem Gebäude, indem sie bei einer 77-jährigen Seniorin klingelten und vorgaben, Zählerstände der Heizkörper ablesen zu müssen.

Personenbeschreibung

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Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

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  • Täter 1: Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkler Teint.

  • Täter 2: Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkler Teint.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Mittwochabend im Bereich der Geräthengasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können, sich unter der Telefonnummer 09321 / 141-0 zu melden.

Wichtiger Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung, nur weil diese vorgeben, Zählerstände ablesen oder Reparaturen durchführen zu müssen, wenn kein offizieller Termin vereinbart wurde. Fragen Sie im Zweifel bei der Hausverwaltung nach oder ziehen Sie Nachbarn hinzu.


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