Trickdiebstahl in der Lindleinsmühle – Zeugen gesucht

26. Februar 2026Letztes Update 26. Februar 2026
Bild von Prasanta Sahoo auf Pixabay
WUERZBURG – Am Mittwochnachmittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand einer Notlage Zutritt zu einer Wohnung im Bereich „Am Schwarzenberg“ und entwendete eine Geldbörse mit rund hundert Euro Bargeld. Die Polizei Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, als der Unbekannte bei der späteren Geschädigten klingelte und vorgab, in seiner eigenen Wohnung kein Wasser zu haben. Die hilfsbereite Bewohnerin füllte ihm daraufhin drei Flaschen mit Leitungswasser auf und überließ ihm einen leeren Eimer, den er im Badezimmer selbst befüllen durfte. Diesen unbewachten Moment nutzte der Täter aus, um die Geldbörse der Frau an sich zu nehmen und kurz darauf die Wohnung zu verlassen.

Zwar konnte das Portemonnaie später von einer Zeugin vor dem Haus wieder aufgefunden werden, doch das darin befindliche Bargeld fehlte vollständig. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt und circa 180 cm groß beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt einen grauen Pullover sowie eine dunkle Hose und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Hast du im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich „Am Schwarzenberg“ gemacht oder kannst Hinweise zu der beschriebenen Person geben? In diesem Fall wende dich bitte direkt an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230. Jeder Hinweis kann helfen, den Trickdieb zu fassen und weitere Taten zu verhindern.

