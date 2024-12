Trickdiebstahl in Hammelburg – Zeugen gesucht

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Am 19.12.2024, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Heroldsberg ein Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter klingelte bei einem Senior und gab sich als Mitarbeiter der BayWa aus. Er forderte den Ausweis des Geschädigten, woraufhin dieser sein Portemonnaie holte.

Im Verlauf des Gesprächs nahm der Täter den Geldbeutel des Seniors an sich und verließ die Örtlichkeit. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, schlank, ungefähr 50 Jahre alt, mit braunen Haaren.

Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet um Hinweise zu dem Täter oder anderen sachdienlichen Informationen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09732-9060 zu melden.