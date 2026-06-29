Trickdiebstahl in Iphofen: Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet
IPHOFEN, LKR. KITZINGEN – Nach einem Trickdiebstahl in einem Juweliergeschäft in der Geräthengasse am Freitagmittag sucht die Polizei Kitzingen nach Zeugen.
Hergang des Diebstahls
Gegen 12:00 Uhr betraten zwei unbekannte Männer das Geschäft und bekundeten Interesse an Goldschmuck. Während der Verkäufer den ausgesuchten Schmuck als Geschenk einpackte, gelang es den Tätern, die Ware unbemerkt an sich zu nehmen. Unter dem Vorwand, kurz das Geschäft verlassen zu wollen und gleich zurückzukehren, flohen die beiden Männer. Der Verkäufer stellte daraufhin das Fehlen des eingepackten Schmucks sowie zwei weiterer Goldketten im Wert von mehreren tausend Euro fest.
Täterbeschreibung
Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:
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Täter 1: ca. 45 Jahre alt, kräftige Statur, 170 cm groß, Vollbart.
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Täter 2: ca. 45 Jahre alt, schlanke Statur, 180 cm groß.
Zeugenaufruf
Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Freitagmittag in der Nähe der Geräthengasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität der beschriebenen Männer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321 / 141-0 zu melden.
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