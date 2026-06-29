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Trickdiebstahl in Iphofen: Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet

29. Juni 2026Letztes Update 29. Juni 2026
Trickdiebstahl in Iphofen: Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet
Symbolfoto: 2fly4
A N Z E I G E
Keiler Helles

IPHOFEN, LKR. KITZINGEN – Nach einem Trickdiebstahl in einem Juweliergeschäft in der Geräthengasse am Freitagmittag sucht die Polizei Kitzingen nach Zeugen.

Hergang des Diebstahls

Gegen 12:00 Uhr betraten zwei unbekannte Männer das Geschäft und bekundeten Interesse an Goldschmuck. Während der Verkäufer den ausgesuchten Schmuck als Geschenk einpackte, gelang es den Tätern, die Ware unbemerkt an sich zu nehmen. Unter dem Vorwand, kurz das Geschäft verlassen zu wollen und gleich zurückzukehren, flohen die beiden Männer. Der Verkäufer stellte daraufhin das Fehlen des eingepackten Schmucks sowie zwei weiterer Goldketten im Wert von mehreren tausend Euro fest.

Täterbeschreibung

A N Z E I G E N
Verstrickt und zugenäht
Doggenclub

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

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  • Täter 1: ca. 45 Jahre alt, kräftige Statur, 170 cm groß, Vollbart.

  • Täter 2: ca. 45 Jahre alt, schlanke Statur, 180 cm groß.

Zeugenaufruf

Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Freitagmittag in der Nähe der Geräthengasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität der beschriebenen Männer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321 / 141-0 zu melden.


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