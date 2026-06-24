Trickdiebstahl in Schweinfurt: Falscher Handwerker erbeutet Wertgegenstände
SCHWEINFURT – Am Dienstagmittag kam es im Stadtgebiet zu einem dreisten Trickdiebstahl. Ein unbekanntes Täterduo verschaffte sich unter dem Vorwand eines angeblichen Wasserrohrbruchs Zutritt zur Wohnung einer Seniorin und entwendete Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.
Tathergang
Gegen 11:50 Uhr suchte ein als Handwerker getarnter Mann ein Anwesen „Am Friedhof“ auf. Unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch im Mehrfamilienhaus überprüfen zu müssen, erlangte er Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Während er die Bewohnerin ins Badezimmer lockte und sie anwies, das Wasser laufen zu lassen, nutzte ein zweiter Komplize die Situation aus. Er gelangte durch die offenstehende Haustür in die Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld und Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich.
Personenbeschreibung
Der als „Handwerker“ auftretende Haupttäter wird wie folgt beschrieben:
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Alter: Circa 40 Jahre
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Statur: „Von kräftiger Statur“
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Haare: „Kurze schwarze Haare“
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Bekleidung: „Bekleidet mit einer dicken, dunklen Bomberjacke und Turnschuhen“
Zeugenaufruf
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am Dienstag im Bereich des Hauptfriedhofs verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem beschriebenen Mann oder seinem Komplizen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721 / 202-1866 zu melden.
Wichtiger Hinweis der Polizei
Die Polizei warnt erneut davor, fremden Personen ungeprüft Zutritt zur Wohnung zu gewähren. „Handwerker“ sollten sich stets legitimieren lassen und im Zweifelsfall bei der jeweiligen Hausverwaltung oder der Firma rückversichern, bevor die Tür geöffnet wird.
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