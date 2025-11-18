Trickdiebstahl in Volkach – Polizei sucht Zeugen
VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Bei einem Trickdiebstahl auf einem Supermarktparkplatz am Alten Bahnhof wurde am vergangenen Freitagmittag ein 76-jähriger Mann um Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich erleichtert. Die Polizei Kitzingen bittet um Zeugenhinweise.
Der 76-jährige Geschädigte wurde am Freitag gegen 12:00 Uhr von einem unbekannten männlichen Täter angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Als vermeintliches Dankeschön schenkte der Täter dem Mann zwei Messersets und verlangte lediglich eine kleine Entschädigung dafür. Als der Geschädigte sein Portemonnaie öffnete und feststellte, dass er nur zwei größere Scheine Bargeld dabei hatte, händigte der Täter ihm noch ein Kleidungsstück aus. Auf unbekannte Art und Weise erbeutete der Täter dabei die beiden Geldscheine.
Der männliche Täter konnte nicht näher beschrieben werden. Er soll mit einem weißen Mercedes, neueres Modell, zum Parkplatz gefahren sein.
Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.
