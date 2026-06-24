Trickdiebstahl in Würzburg-Heidingsfeld: Falscher Handwerker verschafft sich Zutritt
WÜRZBURG (HEIDINGSFELD) – Am Dienstagvormittag wurde ein Senior Opfer eines Trickdiebstahls. Ein unbekannter Täter täuschte eine handwerkliche Tätigkeit vor, um in das Wohnhaus des Mannes in der Antonius-Lauck-Straße zu gelangen.
Tathergang
Gegen 10:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Tür des Reihenhauses. Unter dem Vorwand, Arbeiten in der Wohnung eines Nachbarn durchführen zu müssen, erlangte er das Vertrauen des Seniors und verschaffte sich so Zugang zum Hausflur. Der Senior ließ den Unbekannten dort für etwa eine halbe Stunde unbeaufsichtigt, bevor dieser das Gebäude wieder verließ.
Erst später bemerkte der Senior, dass in einem Zimmer seiner Wohnung Schmuckschachteln geöffnet worden waren. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen, um zu klären, ob und welche Wertgegenstände der Täter tatsächlich entwendet hat.
Täterbeschreibung
Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben:
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Alter: Circa 60 Jahre
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Haare: Grau-meliert
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Bekleidung: Trug beige Kleidung
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Sprache: Sprach hochdeutsch
Zeugenaufruf
Die Kriminalpolizei Würzburg bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer am Dienstag im Bereich der Antonius-Lauck-Straße eine Person gesehen hat, auf die die Beschreibung zutrifft, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-1732 zu melden.
Warnung der Polizei
In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, fremde Personen unter einem Vorwand in die eigene Wohnung oder das eigene Haus zu lassen. „Im Zweifelsfall sollten Anwohner die Tür geschlossen halten, sich bei den angeblichen Auftraggebern oder der Hausverwaltung rückversichern oder bei verdächtigen Umständen umgehend den Polizeinotruf 110 wählen“, rät die Polizei.
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