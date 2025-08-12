Trickdiebstahl: Senior abgelenkt – Zwei EC-Karten gestohlen und Geld abgehoben
WÜRZBURG/HEIDINGSFELD – Ein 81-jähriger Würzburger ist am Sonntagabend Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Während er in einer Bank am Rathausplatz Geld abhob, lenkte ihn ein Unbekannter ab und stahl zwei seiner Girokarten, nachdem er zuvor die PIN ausgespäht hatte.
Der Täter hob anschließend einen mittleren vierstelligen Betrag ab und tätigte eine Überweisung von rund 5.000 Euro. Der Senior erlitt dadurch einen hohen finanziellen Schaden.
Der Vorfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 175 cm groß, mittleren Alters, stämmig mit Bauchansatz und kurzen graumelierten Haaren. Er soll mit ausländischem Akzent gesprochen haben.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!