Trickdiebstahl – Unbekannte entwenden Bargeld aus Jackentasche – Polizei ermittelt

WÜRZBURG, INNENSTADT – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, konnten Unbekannte bereits am Dienstag, den 04. November, durch einen Trick Bargeld aus der Jackentasche eines Seniors entwenden. Die Polizei Würzburg-Stadt ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Am Dienstag, den 04. November, befand sich ein 86-jähriger Deutscher auf dem Weg zu seinem Fahrzeug, welches in der Marktgarage geparkt war. Am Eingang der Karmelitenstraße wurde der Mann durch eine unbekannte, männliche Person angesprochen. Der Tatverdächtige spielte dem Senior vor, dass seine Jacke am Rückenteil beschmutzt sei und wischte mit einem Taschentuch darüber. Als der 86-jährige seine Jacke auszog, bemerkte er, dass die Jacke tatsächlich mit Marmelade beschmutzt war. Der unbekannte Mann mit dem Taschentuch übergab dem Senior ein Päckchen Taschentücher als Geschenk und entfernte sich zügig zu Fuß aus dem Parkhaus. Im Nahbereich fiel dem Geschädigten eine weitere, unbekannte männliche Person auf, die vermutlich mit dem Tatgeschehen in Verbindung steht.

Nach dem Verschwinden der beiden Männer fiel dem Geschädigten das Fehlen eines Umschlages aus der Jackentasche auf. Im Umschlag befand sich ein Bargeldbetrag in niedriger, fünfstelliger Höhe.

Beide Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

männlich

Circa 175 cm groß

Etwa 50 Jahre alt

Schlank

Trug eine Hornbrille

Hatte dunkelbraune, kurze, gelockte Haare

Truge ein weißes Hemd und eine dunkelbraune oder dunkelgraue Weste und dazu eine farblich passende Hose

Sprach englisch

Person 2:

Männlich

Korpulente Statur

Grüne Lederjacke

Blonde Haare

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat nach Bekanntwerden Des Trickbetruges die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun nach Zeugenhinweisen unter Tel. 0931/457-2230.