Trickdiebstahl und Trickbetrug in Bad Brückenau

BAD BRÜCKENAU – Ein 84-jähriger Mann wurde am Freitagmittag während seines Einkaufs in einem Supermarkt Opfer eines dreisten Diebstahls.

Nachdem er seine Einkäufe ins Auto laden wollte, wurde er von einer älteren, unbekannten Frau angesprochen. Diese bot ihm ein Kleingeldstück an und deutete an, es ihm schenken zu wollen. Als der Mann das Angebot ablehnte, umarmte die Frau ihn plötzlich und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Kurz darauf bemerkte der Mann, dass seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gestohlen wurde. Der Geschädigte erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen ergaben, dass noch kurz nach der Begegnung ein unbekannter Mann mit der gestohlenen Bankkarte Geld vom Konto des Opfers abhob. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau die Geldbörse während der Umarmung entwendete und sie anschließend an einen Mittäter weitergab.

Die Polizei Bad Brückenau bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 09741/6060 zu melden.