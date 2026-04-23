Trinkwassernetz wird gespült: Stadtwerke Schweinfurt kündigen Wartungsarbeiten an
SCHWEINFURT – Zur Sicherung der hohen Wasserqualität führen die Stadtwerke Schweinfurt GmbH in den kommenden Wochen routinemäßige Rohrnetzspülungen durch. Betroffen sind neben dem Stadtgebiet Schweinfurt auch die Versorgungsnetze der Gemeinden Niederwerrn und Dittelbrunn.
Die Maßnahmen starten am Montag, den 27. April 2026, und werden voraussichtlich bis zum 7. Mai 2026 andauern. Durch die gezielten Spülungen beugen die Stadtwerke möglichen Beeinträchtigungen vor und stellen sicher, dass das Trinkwasser weiterhin den strengen Qualitätsvorschriften entspricht.
Informationen für Haushalte
Während der Reinigungsarbeiten im Leitungsnetz kann es in den betroffenen Gebieten zeitweise zu Druckschwankungen kommen. Zudem ist es möglich, dass kurzzeitig Eintrübungen des Wassers auftreten. Die Stadtwerke betonen jedoch, dass diese Veränderungen gesundheitlich völlig unbedenklich sind.
Nachhaltiger Umgang mit Spülwasser
Im Sinne des Ressourcenschutzes achten die Stadtwerke Schweinfurt auf einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Trinkwasser. Wo es technisch und organisatorisch umsetzbar ist, wird das bei den Spülungen austretende Wasser nicht einfach abgeleitet, sondern zur nachhaltigen Bewässerung von Grünflächen im Versorgungsgebiet genutzt.
Die Stadtwerke bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die notwendigen Wartungsmaßnahmen, die der dauerhaften Sicherstellung der exzellenten Trinkwasserversorgung dienen.
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