Trio beschädigt leerstehendes Gebäude

GIEBELSTADT, LKRS. WÜRZBURG – Am Sonntag, den 30. März 2025, gegen 14:05 Uhr, kam es in der Levi-Strauß-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem leerstehenden Gebäude.

Laut ersten Angaben aufmerksamer Zeugen hielten sich mehrere Personen in dem Gebäude auf und beschädigten Teile des Inventars. Als die Täter von den Zeugen angesprochen wurden, flüchteten diese. Einer der Täter konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Tätern um sogenannte „Lost Place Hunter“ handelte, die sich unbefugt in dem Gebäude aufhielten. Gegen die drei Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Ochsenfurt darauf hin, dass das Betreten verlassener Gebäude oder Liegenschaften aufgrund der oft unsicheren Bausubstanz erhebliche Gefahren birgt. Zudem kann es regelmäßig den Straftatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllen.