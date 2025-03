Tritt gegen Hoftor führt zu körperlicher Auseinandersetzung

ASCHFELD – Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr eskalierte in einem Anwesen in Aschfeld eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ein 37-Jähriger trat zunächst gegen ein Hoftor, woraufhin es zu einem handfesten Gerangel mit dem 52-jährigen Hauseigentümer kam. Eine 35-Jährige griff helfend ein, wurde jedoch beleidigt und durch einen Tritt in den Bauch verletzt. Kurz darauf mischte sich ein 22-Jähriger aus dem Anwesen ein und erhielt vom 37-Jährigen einen Schlag ins Gesicht.

Das Handgemenge setzte sich weiter fort, bis der 37-Jährige schließlich eine kleine Steintreppe hinunterstürzte und anschließend flüchtete.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.