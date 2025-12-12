Tritte gegen Auto, Fahrerflucht, qualmender Briefkasten und Diebe – Die Würzburger Polizei hatte gut zu tun

WÜRZBURG / INNENSTADT. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer trat am Donnerstag, um 15:50 Uhr, in der Peterstraße gegen den Pkw eines 41-jährigen Deutschen. Zuvor kam es zu einem Streit nach einer unklaren Verkehrssituation. Zum Fahrradfahrer ist bekannt, dass er eine orangene Jacke trug. Ob ein Schaden am Fahrzeug entstanden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

WÜRZBURG / INNENSTADT. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring / Martin-Luther-Straße. Ein 28-jähriger türkischer Fahrer eines MG Elektrofahrzeugs wollte an der Kreuzung geradeaus fahren und ordnete sich hierzu rechts ein, um an einem Linksabbieger vorbeizufahren. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr von hinten kommend an dem 28-Jährigen vorbei und blieb an dessen Außenspiegel hängen. Der Radfahrer flüchtete daraufhin in Richtung Ringpark. Er wird beschrieben als männlich, ca. 1,85 Meter groß, schlanke Statur, dunkle lange Haare mit Dutt, trug einen Vollbart und war mit einem weißen Rennrad unterwegs.

WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Freitagmorgen, gegen 01:15 Uhr, wurde durch eine Zeitungsausträgerin ein qualmender Briefkasten in der Karmelitenstraße festgestellt. Die Feuerwehr rückte an, um den Briefkasten zu öffnen und das darin entstandene Feuer zu löschen. Hierbei festgestellt, dass das Feuer mutwillig verursacht wurde. Zahlreiche Briefe wurden dadurch beschädigt.

WÜRZBURG / FRAUENLAND. Ein versperrter Spind in einem Fitnesscenter am unteren Hublandweg wurde am Mittwoch zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Entwendet wurde eine darin befindliche Geldbörse mit geringem Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.