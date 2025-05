Trockenheit erhöht die Brandgefahr – Wiese in Flammen – Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres

KNETZGAU, LKR. HAßBERGE – Funkenflug einer nicht ordentlich gelöschten Feuerstelle führte am Montagnachmittag zum Brand einer Wiese. Polizei und Feuerwehr konnten die Flammen gemeinsam bekämpfen.

Gegen 16:00 Uhr führte ein 43-jähriger Mann Arbeiten an einer Holzlagerstätte durch und verbrannte dabei kleinere Äste in einem Feuer. Da die Feuerstelle nicht vollständig abgelöscht wurde, kam es zu Funkenflug, der eine angrenzende Wiese in Brand setzte.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Haßfurt und der Freiwilligen Feuerwehr Knetzgau waren schnell vor Ort, konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern und die Brandstellen löschen. Der unachtsame Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Verhüten von Bränden verantworten.