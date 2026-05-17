Auto IU

Trotz Autopanne zu Rekord und Edelmetall: Schweinfurter Nachwuchsheberinnen glänzen in Roding

17. Mai 2026Letztes Update 17. Mai 2026
    Foto: Elisabeth Störcher-Strauß
    Foto: Elisabeth Störcher-Strauß
    Foto: Elisabeth Störcher-Strauß
    Eisgeliebt

    RODING / SCHWEINFURT – Großartiger Erfolg für den Gewichtheber-Nachwuchs des AC 82 Schweinfurt: Bei den Süddeutschen Mehrkampfmeisterschaften der Kinder, Schüler und Jugend im oberpfälzischen Roding trotzten zwei junge Athletinnen einer nervenaufreibenden Anreise. Mit zahlreichen Bestleistungen, einer Bronzemedaille und sogar einem neuen Bezirksrekord im Gepäck kehrten sie nach Unterfranken zurück.

    Der Wettkampftag beim gastgebenden TB 03 Roding begann für das Schweinfurter Team mit einer organisatorischen Belastungsprobe. Wegen einer Autopanne auf der Anfahrt erreichte die Delegation die Halle erst magere zehn Minuten vor der offiziellen Vorstellung. Da der Wettkampf bereits 15 Minuten später startete, blieb kaum Zeit zum Aufwärmen. Sam Störcher musste zudem ohne lange Vorbereitung den allerersten Versuch der gesamten Startgruppe absolvieren, meisterte die Stresssituation jedoch hochkonzentriert.

    Unterfrankenrekord für Lilith Metzger

    Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

    Der Jugendmehrkampf wird als Fünfkampf ausgetragen und setzt sich aus den Heber-Disziplinen Reißen und Stoßen sowie den drei leichtathletischen Übungen Kugelschocken, Schlussdreisprung und Sternlauf zusammen.

    Das könnte Dich auch interessieren:

    Neuheit im Jagdsortiment: Friedr. Dick präsentiert Skinner mit Aufbrechhaken

    Der Traditionshersteller Friedr. Dick erweitert sein Angebot für den Jagdbereich um ein spezielles Skinner- und Aufbrechmesser mit einer Klingenlänge von 15 cm. Das Werkzeug wurde gezielt für das sichere Aufbrechen und Häuten von Wild sowie Schlachttieren entwickelt und kombiniert Funktionalität mit

    Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
    Mehr

    In der Altersklasse 10 zeigte Lilith Metzger einen absolut fehlerfreien Auftritt an der Hantel. Nach 17 kg im Reißen steigerte sie ihre Bestmarke im Stoßen auf hervorragende 22 kg. Damit stellte sie nicht nur eine neue Bestleistung auf, sondern erzielte in der Gewichtsklasse bis 48 kg sogar einen neuen Unterfrankenrekord bei den Frauen. Auch in der Athletik überzeugte sie (u. a. 5,18 Meter im Dreisprung) und sicherte sich mit einer neuen Mehrkampf-Bestleistung von 220,91 Punkten den verdienten 3. Platz und damit die Bronzemedaille.

    Starke Serie von Sam Störcher

    Auch ihre Vereinskollegin Sam Störcher erwischte einen Sahnetag und brachte alle sechs Hebeversuche gültig zur Hochstrecke. Mit 12 kg im Reißen und 17 kg im Stoßen schraubte sie ihre Zweikampfbestleistung auf 29 kg. In den athletischen Disziplinen glänzte sie vor allem beim Kugelschocken: Mit einer Weite von 5,35 Metern erzielte sie das drittbeste Wurfergebnis ihrer gesamten Startgruppe. Am Ende sammelte sie 157,68 Punkte und belohnte sich mit einem starken 6. Platz.

    Die Ergebnisse der Schweinfurterinnen im Überblick

    Athletin Körpergewicht Reißen Stoßen Zweikampf Kugelschocken Schlussdreisprung Sternlauf Gesamtpunkte Platz
    Lilith Metzger 31,5 kg 17 kg (BL) 22 kg (UR/BL) 39 kg (BL) 5,00 m 5,18 m (BL) 15,66 s (BL) 220,91 (BL) 3
    Sam Störcher 43,6 kg 12 kg (BL) 17 kg (BL) 29 kg (BL) 5,35 m (BL) 4,00 m (BL) 18,31 s 157,68 6

    (BL = Neue persönliche Bestleistung / UR = Unterfrankenrekord Frauen -48 kg)

    Naturfreundehaus
    Alle Angaben ohne Gewähr!
    Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
    Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

    17. Mai 2026Letztes Update 17. Mai 2026

    Mehr

    Aquaplaning in der Kurve: Fahranfänger prallt gegen Baum

    Aquaplaning in der Kurve: Fahranfänger prallt gegen Baum

    17. Mai 2026
    Autoscheibe mit Stein eingeschlagen: Zeugin beobachtet Randalierer in Kitzingen

    Autoscheibe mit Stein eingeschlagen: Zeugin beobachtet Randalierer in Kitzingen

    16. Mai 2026
    Brückenschlag zwischen Medizin und Glaube: Seelsorger für den Umgang mit Demenz geschult

    Brückenschlag zwischen Medizin und Glaube: Seelsorger für den Umgang mit Demenz geschult

    16. Mai 2026
    Bad Kissingen: Sanierungsarbeiten im Parkhaus Theater – Teilweise Sperrungen ab 18. Mai

    Bad Kissingen: Sanierungsarbeiten im Parkhaus Theater – Teilweise Sperrungen ab 18. Mai

    16. Mai 2026
    Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)