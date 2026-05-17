Trotz Autopanne zu Rekord und Edelmetall: Schweinfurter Nachwuchsheberinnen glänzen in Roding
RODING / SCHWEINFURT – Großartiger Erfolg für den Gewichtheber-Nachwuchs des AC 82 Schweinfurt: Bei den Süddeutschen Mehrkampfmeisterschaften der Kinder, Schüler und Jugend im oberpfälzischen Roding trotzten zwei junge Athletinnen einer nervenaufreibenden Anreise. Mit zahlreichen Bestleistungen, einer Bronzemedaille und sogar einem neuen Bezirksrekord im Gepäck kehrten sie nach Unterfranken zurück.
Der Wettkampftag beim gastgebenden TB 03 Roding begann für das Schweinfurter Team mit einer organisatorischen Belastungsprobe. Wegen einer Autopanne auf der Anfahrt erreichte die Delegation die Halle erst magere zehn Minuten vor der offiziellen Vorstellung. Da der Wettkampf bereits 15 Minuten später startete, blieb kaum Zeit zum Aufwärmen. Sam Störcher musste zudem ohne lange Vorbereitung den allerersten Versuch der gesamten Startgruppe absolvieren, meisterte die Stresssituation jedoch hochkonzentriert.
Unterfrankenrekord für Lilith Metzger
Der Jugendmehrkampf wird als Fünfkampf ausgetragen und setzt sich aus den Heber-Disziplinen Reißen und Stoßen sowie den drei leichtathletischen Übungen Kugelschocken, Schlussdreisprung und Sternlauf zusammen.
In der Altersklasse 10 zeigte Lilith Metzger einen absolut fehlerfreien Auftritt an der Hantel. Nach 17 kg im Reißen steigerte sie ihre Bestmarke im Stoßen auf hervorragende 22 kg. Damit stellte sie nicht nur eine neue Bestleistung auf, sondern erzielte in der Gewichtsklasse bis 48 kg sogar einen neuen Unterfrankenrekord bei den Frauen. Auch in der Athletik überzeugte sie (u. a. 5,18 Meter im Dreisprung) und sicherte sich mit einer neuen Mehrkampf-Bestleistung von 220,91 Punkten den verdienten 3. Platz und damit die Bronzemedaille.
Starke Serie von Sam Störcher
Auch ihre Vereinskollegin Sam Störcher erwischte einen Sahnetag und brachte alle sechs Hebeversuche gültig zur Hochstrecke. Mit 12 kg im Reißen und 17 kg im Stoßen schraubte sie ihre Zweikampfbestleistung auf 29 kg. In den athletischen Disziplinen glänzte sie vor allem beim Kugelschocken: Mit einer Weite von 5,35 Metern erzielte sie das drittbeste Wurfergebnis ihrer gesamten Startgruppe. Am Ende sammelte sie 157,68 Punkte und belohnte sich mit einem starken 6. Platz.
Die Ergebnisse der Schweinfurterinnen im Überblick
|Athletin
|Körpergewicht
|Reißen
|Stoßen
|Zweikampf
|Kugelschocken
|Schlussdreisprung
|Sternlauf
|Gesamtpunkte
|Platz
|Lilith Metzger
|31,5 kg
|17 kg (BL)
|22 kg (UR/BL)
|39 kg (BL)
|5,00 m
|5,18 m (BL)
|15,66 s (BL)
|220,91 (BL)
|3
|Sam Störcher
|43,6 kg
|12 kg (BL)
|17 kg (BL)
|29 kg (BL)
|5,35 m (BL)
|4,00 m (BL)
|18,31 s
|157,68
|6
(BL = Neue persönliche Bestleistung / UR = Unterfrankenrekord Frauen -48 kg)
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