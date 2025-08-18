Trotz Rückschlag: Kauzen Bräu lädt zum Hopfenzupfen am 6. September ein
OCHSENFURT – Die Kauzen Bräu in Ochsenfurt ist Opfer einer schweren Sachbeschädigung geworden: Unbekannte haben nahezu alle Hopfenstränge im Hopfengarten der Brauerei durchschnitten. Trotz des enormen Schadens hat die Brauerei angekündigt, die traditionelle Hopfen-Ernteveranstaltung nicht abzusagen, sondern sie dank regionaler Unterstützung als Zeichen des Zusammenhalts zu feiern.
Braumeister Marcus Lifferth zeigte sich fassungslos angesichts des Vandalismus. Er betonte, wie viel Handarbeit, Liebe und Leidenschaft in jeder einzelnen Ranke stecke und dass der Hopfengarten für die Brauerei weit mehr als nur ein landwirtschaftlicher Acker sei. Für die Kauzen Bräu ist die Hopfenernte ein traditionelles Ereignis, das von Geselligkeit, Bratwurst und dem Stolz auf den eigenen Hopfen geprägt ist.
Unbeeindruckt von den Zerstörungen hat die Brauerei nun angekündigt, die Veranstaltung wie geplant fortzusetzen. Dank der Unterstützung vom Hopfenhof Kuffer aus der Hallertau werden genügend frische Hopfenreben zur Verfügung stehen, um das traditionelle Wettzupfen um den Hopfenkönig oder die Hopfenkönigin durchführen zu können. Die Brauerei bedankt sich herzlich bei Johannes Kuffer für die Hilfe. Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 6. September 2025, ab 9:30 Uhr statt und verspricht ein fröhliches Fest mit Kauzen-Bier und Bratwurst. Geschäftsführer Jacob Pritzl lädt alle ein, gemeinsam zu feiern und zu zeigen, „dass man Tradition und Gemeinschaft nicht einfach durchschneiden kann.“
Zudem bittet die Brauerei um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Wer im Zeitraum vom 9. bis 11. August etwas Verdächtiges am Hopfengarten bemerkt hat, soll sich bei der Kauzen Bräu oder der Polizeiinspektion Ochsenfurt melden. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Brauerei eine Belohnung von 40 Kisten Bier ausgesetzt. Diese Belohnung wurde durch die Bayerische Bierkönigin Anna Winkler, die ein Fass Bier beisteuert, und das befreundete Weingut Molitor, das eine Kiste Silvaner spendet, aufgestockt.
