Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
SCHWEINFURT – Trotz der Senkung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent für Speisen profitieren die rund 1.570 Beschäftigten in der Schweinfurter Gastronomie laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kaum von den zusätzlichen Einnahmen der Betriebe.

Ibo Ocak, Geschäftsführer der NGG Unterfranken, kritisiert, dass viele Gastronomen lediglich den gesetzlichen Mindestlohn von 13,90 Euro zahlen, anstatt faire Tariflöhne von bis zu 19,62 Euro für Fachkräfte zu gewähren.

Ocak bemängelt zudem, dass die Steuervorteile weder bei den Löhnen noch bei den Preisen für die Gäste ankommen. Während die Bundesregierung den rund 160 Betrieben in Schweinfurt ein finanzielles Polster verschafft habe, bleibe die Branche Spitzenreiter bei der Tarifflucht. Die Gewerkschaft warnt vor einer zunehmenden Unattraktivität des Berufsfeldes, wenn Zuschläge und Urlaubsregelungen weiterhin systematisch umgangen werden.

