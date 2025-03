Trotz Unglück und Verwüstung: Gaffer sind überall – Verkehrsunfall auf der A3 legt die Autobahn für zwei Stunden lahm

SCHLÜSSELFELD – Pkw überschlägt sich auf der A3: Zwei Stunden Stau und Ermittlungen gegen Gaffer

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Schlüsselfeld sorgte am gestrigen Nachmittag für massive Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. Gegen 16:00 Uhr verlor ein 72-jähriger Fahrer eines Audi Q3 mutmaßlich durch einen Reifenplatzer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw prallte gegen die Mittelschutzplanke, überschlug sich und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Liegen.

Fahrer mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Der Senior erlitt ein Schleudertrauma und wurde zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Bamberg gebracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt – das Auto erlitt Totalschaden.

Erschwerte Bergung und zwei Stunden Sperrung

Da sich der Unfall in einem Baustellenbereich ereignete, war eine Rettungsgasse nicht möglich. Polizeikräfte mussten daher mehrere Hundert Meter zu Fuß zur Unfallstelle laufen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Wachenroth und Schlüsselfeld erreichten den Unfallort über die Gegenfahrbahn in Richtung Frankfurt, weshalb der linke Fahrstreifen gesperrt werden musste. In Richtung Nürnberg blieb die Autobahn für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Gaffer filmen Unfallstelle – Anzeigen gegen mehrere Personen

Wie leider häufig, nutzten einige Verkehrsteilnehmer die Gelegenheit, um den Unfall mit ihren Handys zu filmen. Gegen diese Gaffer wurden Ermittlungen eingeleitet, entsprechende Anzeigen folgen. Die Polizei warnt erneut, dass das Filmen von Unfallstellen ausnahmslos zur Anzeige gebracht wird. Insbesondere das Festhalten von verletzten oder verstorbenen Personen ist auch für Mitfahrer strengstens untersagt.