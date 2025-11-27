Auto IU

Truck- und Buskontrollen: Verstöße bei 50 Fahrzeugen

27. November 2025Letztes Update 27. November 2025
Foto: 2fly4
UNTERFRANKEN – Das Polizeipräsidium Unterfranken hat sich mit seinen drei Verkehrspolizeiinspektionen an der europaweiten Schwerverkehrskontrollaktion „Truck&Bus“ des Netzwerks ROADPOL beteiligt. Im Rahmen der Kontrollen am 19. November wurden bei rund 200 kontrollierten Fahrzeugen zahlreiche Verstöße und Mängel festgestellt.

Die Aktion wurde aufgrund der hohen Unfallzahlen im Schwerverkehr initiiert, wobei im Dienstbereich Unterfranken trotz eines grundsätzlichen Rückgangs der Unfälle diese oft mit dramatischen Folgen verbunden waren.

Kontrollbilanz

Das Polizeipräsidium Unterfranken kündigt an, auch zukünftig rund um die Uhr auf den Straßen präsent zu sein, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

