Truck- und Buskontrollen: Verstöße bei 50 Fahrzeugen
UNTERFRANKEN – Das Polizeipräsidium Unterfranken hat sich mit seinen drei Verkehrspolizeiinspektionen an der europaweiten Schwerverkehrskontrollaktion „Truck&Bus“ des Netzwerks ROADPOL beteiligt. Im Rahmen der Kontrollen am 19. November wurden bei rund 200 kontrollierten Fahrzeugen zahlreiche Verstöße und Mängel festgestellt.
Die Aktion wurde aufgrund der hohen Unfallzahlen im Schwerverkehr initiiert, wobei im Dienstbereich Unterfranken trotz eines grundsätzlichen Rückgangs der Unfälle diese oft mit dramatischen Folgen verbunden waren.
Kontrollbilanz
-
Kontrollierte Fahrzeuge: Rund 200
-
Festgestellte Verstöße/Mängel: Bei etwa 50 Fahrzeugen
-
Verstöße gegen die Sozialvorschriften
-
Technische Mängel
-
-
Weiterfahrt untersagt: In 15 Fällen
Das Polizeipräsidium Unterfranken kündigt an, auch zukünftig rund um die Uhr auf den Straßen präsent zu sein, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.
