Trunkenbold nächtigt in der Ausnüchterungszelle

KITZINGEN – Am Vormittag des 14.12.2024 wurde der Polizeiinspektion Kitzingen ein betrunkener Mann gemeldet, der im Kaufland Einkaufsmarkt in Kitzingen kurzzeitig am Boden gelegen hatte.

Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung hatte sich der 44-jährige, amtsbekannte Trunkenbold bereits schwankend zum gegenüberliegenden Netto-Markt begeben und konnte dort angetroffen werden. Der Mann wurde zunächst an seine Wohnanschrift verbracht, da es sich hierbei zweifelsohne um einen geeigneteren Schlafplatz handelte.

Allerdings ging knapp vier Stunden später erneut eine Mitteilung vom Kaufland ein, dass dieselbe Person zurückgekehrt sei und nun vor dem Einkaufsmarkt auf dem Boden liege. Da sich der Mann nun aufgrund einer deutlich höheren Alkoholisierung in einer hilflosen Lage befand, wurde er schließlich in Schutzgewahrsam genommen. Der 44-Jährige musste bis zum frühen Morgen kostenpflichtig in der Polizeiinspektion Kitzingen verbleiben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.