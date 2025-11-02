Trunkenbold schlägt Passantin und tritt seinen eigenen Hund
VOLKACH / LKRS. KITZINGEN – Ein erheblich alkoholisierter 41-jähriger Mann ist am Freitagabend durch mehrfache Stürze auf der Astheimer Brücke aufgefallen. Als eine 24-jährige Passantin ihm helfen wollte, beleidigte und schlug er die Ersthelferin und trat anschließend mehrfach nach seinem Hund.
Die Passantin hatte den Notruf gewählt, nachdem der Mann mehrfach gestürzt war. Als sie ihn ansprach, schlug er ihr mit der Hand ins Gesicht. Anschließend lief der Mann in Richtung Volkach weiter und misshandelte seinen Hund.
Der Mann konnte von einer Polizeistreife auf dem Parkplatz des Weinfestgeländes aufgegriffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille.
Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Er wurde nach der Tatbestandsaufnahme nach Hause entlassen.
