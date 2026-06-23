Auto IU
Trunkenheit im Verkehr: Wasserschutzpolizei stoppt alkoholisierte Jetski-Fahrerin bei Sommerach
ANZEIGE
SOMMERACH, LKR. KITZINGEN – Am Freitagabend zog die Wasserschutzpolizei eine stark alkoholisierte Jetski-Fahrerin aus dem Verkehr. Die 41-Jährige war auf dem „Altmain“ unterwegs.
Kontrolle auf dem Main
Gegen 19:00 Uhr wurden die Beamten der Wasserschutzpolizei auf die Fahrerin aufmerksam und unterzogen sie einer Kontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.
Konsequenzen
-
Weiterfahrt untersagt: Die Beamten unterbanden die weitere Nutzung des Jetskis durch die Frau.
-
Blutentnahme: Die 41-Jährige musste sich einer obligatorischen Blutentnahme unterziehen.
-
Strafverfahren: Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Das könnte Dich auch interessieren:
ANZEIGE
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!