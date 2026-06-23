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Trunkenheit im Verkehr: Wasserschutzpolizei stoppt alkoholisierte Jetski-Fahrerin bei Sommerach

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Trunkenheit im Verkehr: Wasserschutzpolizei stoppt alkoholisierte Jetski-Fahrerin bei Sommerach
Symbolfoto: 2fly4
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SOMMERACH, LKR. KITZINGEN – Am Freitagabend zog die Wasserschutzpolizei eine stark alkoholisierte Jetski-Fahrerin aus dem Verkehr. Die 41-Jährige war auf dem „Altmain“ unterwegs.

Kontrolle auf dem Main

Gegen 19:00 Uhr wurden die Beamten der Wasserschutzpolizei auf die Fahrerin aufmerksam und unterzogen sie einer Kontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Konsequenzen

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