Trunkenheit im Verkehr – Zwei Pedelec-Fahrer mit fast zwei Promille

SCHWEINFURT UND NÜDLINGEN – Zwei Fälle von Trunkenheit im Straßenverkehr mit E-Bikes beschäftigten am Sonntag und Montag die Polizei in Schweinfurt und Bad Kissingen. In beiden Fällen waren die Fahrer erheblich alkoholisiert, was strafrechtliche Konsequenzen nach sich zog.

Am Sonntagvormittag gegen 10:45 Uhr fiel einer Streife in NÜDLINGEN ein laut herumschreiender Mann auf, der zuvor mit einem S-Pedelec unterwegs gewesen war. Dieses Elektrofahrrad überschreitet die Grenze von 25 km/h und zählt somit rechtlich als Kraftfahrzeug, für das eine Fahrerlaubnis und eine Versicherung erforderlich sind. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sein Fahrzeug nicht versichert war und er mit über 1,5 Promille alkoholisiert war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Bereits am Montagmorgen gegen 04:45 Uhr stoppten Polizeibeamte in der APOSTELGASSE in SCHWEINFURT einen 15-jährigen Jugendlichen auf einem E-Bike. Der junge Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss; ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille. Zudem gab der Jugendliche an, vor der Fahrt auch Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten nahmen den 15-Jährigen in Gewahrsam und verständigten dessen Vater, der seinen Sohn auf der Dienststelle abholte. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Auch das Jugendamt und die Fahrerlaubnisbehörde werden über den Vorfall informiert.

Beide Fälle zeigen, dass auch der Gebrauch von E-Bikes unter Alkoholeinfluss strafrechtlich relevant sein kann – insbesondere bei schnellen Pedelecs oder bei Fahrten unter erheblichem Alkoholeinfluss.