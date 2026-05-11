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Trunkenheitsfahrt: 21-Jähriger gestoppt

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Trunkenheitsfahrt: 21-Jähriger gestoppt
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Sonntagmorgen beendete eine Polizeistreife die Fahrt eines 21-jährigen Audi-Fahrers. Der junge Mann war nicht nur erheblich alkoholisiert, sondern stand mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 08:55 Uhr erregte der Fahrer in der Sanderstraße die Aufmerksamkeit der Beamten, als er verbotswidrig in einen abgesperrten Bereich einfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle schlug den Polizisten sofort Alkoholgeruch entgegen.

Alkohol und Drogenverdacht

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Die weiteren Ermittlungen vor Ort bestätigten den Verdacht der Fahruntüchtigkeit:

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  • Alkoholwert: Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

  • Betäubungsmittel: Zudem ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass der 21-jährige Deutsche vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte.

Konsequenzen

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt sofort. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, um die genaue Konzentration der Substanzen im Blut festzustellen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln.

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