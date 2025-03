Trunkenheitsfahrt endet über Treppe in einem Garten

RÖTTINGEN, LKRS. WÜRZBURG – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizeiinspektion Ochsenfurt ein verunfallter Pkw im „Paracelsus Gärtchen“ in Röttingen gemeldet. Nach den Spuren am Unfallort war der VW offenbar eine mehrere Meter hohe Fußgängertreppe hinabgefahren und kam schließlich in einem Kräutergarten zum Stillstand.

Die Insassen hatten sich nach dem Unfall sofort von der Unfallstelle entfernt, wurden jedoch kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift von den Polizeibeamten angetroffen. Dabei stellte sich schnell der Grund für die ungewöhnliche Irrfahrt und die anschließende Flucht heraus: Der 45-jährige Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,6 mg/l, was einem Wert von 3,2 Promille entspricht. Zudem wies der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten sowie Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Medikamente auf.

Nach einer ärztlich durchgeführten Blutentnahme wurde der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort entgegen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.