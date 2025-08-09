Trunkenheitsfahrt führt zu Verkehrsunfall mit 40.000 Euro Schaden
WÜRZBURG/ZELLERAU – Ein 61-jähriger Autofahrer hat am Freitagnachmittag in der Jägerstraße einen Verkehrsunfall mit insgesamt neun beschädigten Fahrzeugen verursacht. Der Mann touchierte zunächst mehrere Autos, bevor er gegen ein geparktes Fahrzeug prallte und dabei eine Kettenreaktion auslöste. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,8 Promille.
Nach dem Unfall zog ein aufmerksamer Zeuge den Autoschlüssel des Fahrers ab und verständigte die Polizei. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch und nahmen den Mann für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!