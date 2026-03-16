Trunkenheitsfahrt in Schlangenlinien: 52-Jähriger ohne Führerschein gestoppt
MÜNNERSTADT IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei Bad Kissingen in der Nacht zum Sonntag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 52-jährige Mann war in deutlichen Schlangenlinien unterwegs und verfügte zudem über keine gültige Fahrerlaubnis.
Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte die auffällige Fahrweise des Daimler-Fahrers und verständigte umgehend den Polizeinotruf. Eine Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug schließlich in der Veit-Stoß-Straße stoppen und kontrollieren. Da bei dem Fahrer sofort deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, führten die Beamten einen Test durch. Dieser ergab einen Wert von rund zwei Promille.
Im Zuge der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der 52-jährige Portugiese nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
Das besonnene Handeln des Zeugen verhinderte in dieser Situation mögliche Gefährdungen für andere Verkehrsteilnehmer durch die unsichere Fahrweise des alkoholisierten Fahrers.
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