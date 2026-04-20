Trunkenheitsfahrt mit Firmenwagen: Zeuge stoppt Unfallfahrer in Gauaschach
HAMMELBURG / GAUASCHACH – Die folgenschwere Fahrt eines 35-jährigen Mannes am Samstagnachmittag endete in Gauaschach mit einem Polizeieinsatz und mehreren Strafanzeigen. Der Mann war ohne Erlaubnis mit einem Firmenfahrzeug verunglückt und stand dabei massiv unter Alkoholeinfluss.
Gegen 17:40 Uhr war der 35-Jährige in der Lindenrainstraße unterwegs, als er mit dem Fahrzeug einen geparkten Pkw touchierte. Anstatt den Unfall zu melden, setzte er seine Fahrt zunächst fort. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall jedoch, reagierte geistesgegenwärtig und konnte den bulgarischen Staatsangehörigen bis zum Eintreffen der Polizei Hammelburg festhalten.
Massive Alkoholisierung und fehlende Fahrerlaubnis
Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von rund 1,7 Promille. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Mann überhaupt keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und den Firmenwagen unbefugt in Gebrauch genommen hatte.
Mehrere Strafverfahren eingeleitet
Nach einer angeordneten Blutentnahme wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf ihn kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu. Die Ermittlungen umfassen die Tatbestände der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Unfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.
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