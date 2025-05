Trunkenheitsfahrten verhindert aber auch unterbunden

UNTERFRANKEN – Die Polizei hat am Wochenende in Unterfranken mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt, die unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol unterwegs waren.

Stockheim: Am Samstagabend gegen 19:15 Uhr kontrollierten Beamte einen 23-jährigen Elektroroller-Fahrer in Stockheim am Tanzberg. Der junge Mann zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen und räumte den Konsum von Cannabis und Amphetamin ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

Hofheim: In Hofheim wurde am Sonntag gegen 17:00 Uhr ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Landgerichtsstraße kontrolliert. Auch er zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen, und ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Verfahrens. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dittelbrunn: In Dittelbrunn kontrollierten Schweinfurter Polizisten am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr einen 54-jährigen Autofahrer in der Hambacher Hauptstraße, dessen Kennzeichen keinen Zulassungsstempel aufwies. Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille, was die sofortige Beendigung der Fahrt zur Folge hatte. Das Ergebnis der angeordneten Blutentnahme steht noch aus.

Verkehrskontrollen werden verstärkt: Das Polizeipräsidium Unterfranken kündigt an, die Fahrtüchtigkeit im Jahr 2025 noch stärker in den Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit zu rücken. Verkehrsteilnehmer müssen sich daher auf weiterhin zunehmende Kontrollen einstellen. Ziel ist es, rücksichtslose Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss aus dem Verkehr zu ziehen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.