Türen öffnen für neue Wohnperspektiven: Interaktive Ausstellung tourt durch den Landkreis Haßberge
HAẞBERGE – Die „Türöffner-Aktion“ des Regionalmanagements im Landkreis Haßberge geht neue Wege: Ab dem 26. Juni lädt eine interaktive Ausstellung in Form einer Tür dazu ein, sich mit den Themen nachhaltiges Wohnen, Flächensparen und der Nutzung ungenutzter Potenziale in den Ortskernen auseinanderzusetzen.
Hintergrund und Zielsetzung
Die Aktion stellt die Frage, wie Wohnträume mit einem bewussten Umgang mit Ressourcen vereinbar sind. Die symbolische „Tür“ steht für das Öffnen neuer Perspektiven. Angesichts des demografischen Wandels und drohender Leerstände zeigt das Regionalmanagement auf, dass der Schlüssel für nachhaltiges Wohnen oft bereits in bestehenden Gebäuden liegt. Durch die Aktivierung von Leerständen oder Baulücken soll wertvoller Boden auf der „grünen Wiese“ geschont und gleichzeitig die Lebendigkeit der Dörfer und Städte bewahrt werden.
Ein Dialog mit der Bevölkerung
Die Ausstellung versteht sich als interaktiver Dialog. Eine integrierte, kurze Umfrage soll die Meinung der Bürgerinnen und Bürger einholen: Welche Wohnthemen sind besonders relevant? Welche Unterstützungsangebote werden benötigt? Die Ergebnisse dienen dem Regionalmanagement dazu, passgenaue Beratungs- und Unterstützungsformate für die Region zu entwickeln.
Stationen der „Tür“-Tour
Um die Menschen im Alltag zu erreichen, macht die Ausstellung an gut besuchten Orten Station:
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Braufest in Unfinden
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Mainufer Gartenfest in Haßfurt
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Filiale der Raiffeisen-Volksbank in Knetzgau
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OBI-Markt in Haßfurt (Inspiration direkt beim Einkauf von Baumaterialien)
Weitere Informationen
Da die Ausstellung kontinuierlich an weiteren Orten im Gebiet der Allianz Main & Haßberge Station macht, wird der Tourenplan fortlaufend aktualisiert. Interessierte finden alle Termine, Standorte sowie weiterführende Informationen rund um die Themen Flächensparen und Innenentwicklung auf der Website des Regionalmanagements unter www.regionalmanagement-hassberge.de. Das Regionalmanagement lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, das Angebot zu nutzen und die Zukunft des Wohnens im Landkreis aktiv mitzugestalten.
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