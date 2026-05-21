Tumult am Bahnhofsvorplatz Würzburg: 25-Jähriger attackiert Passanten und verletzt Polizisten
WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein heftiger Streit auf dem Würzburger Bahnhofsvorplatz ist am späten Mittwochabend eskaliert. Ein 25-jähriger Mann ging erst auf eine Personengruppe los und verletzte später bei seiner Festnahme mehrere Polizeibeamte. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 22:45 Uhr. Über den Notruf wurde die Polizei alarmiert, dass es am Bahnhofsplatz zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Mehrere Streifen der Würzburger Stadtpolizei sowie Unterstützungskräfte der Bundespolizei rückten daraufhin sofort aus, um die Lage vor Ort unter Kontrolle zu bringen.
Erst verbaler Streit, dann handgreifliche Attacke
Nach ersten Erkenntnissen hielt sich eine Personengruppe auf dem Platz auf, als ein 25-jähriger sierra-leonischer Staatsangehöriger hinzukam. Zunächst entwickelte sich ein lautstarker, verbaler Streit zwischen dem Mann und der Gruppe. Im weiteren Verlauf wurde der 25-Jährige jedoch handgreiflich und attackierte drei Personen aus der Gruppe körperlich.
Die eintreffenden Beamten konnten die Situation zunächst beruhigen und trennten die Parteien. Dem Aggressor wurde ein offizieller Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch nachkam und sich entfernte. Ob und wie schwer die drei angegriffenen Personen aus der Gruppe verletzt wurden, ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Verstoß gegen Platzverweis führt zu verletzten Beamten
Die Ruhe hielt jedoch nicht lange an: Nur wenig später kehrte der sichtlich aggressive 25-Jährige an den Bahnhofsvorplatz zurück und ignorierte den Platzverweis der Beamten komplett. Da er sich weiterhin extrem aufbrausend und unkooperativ zeigte, fackelten die Polizisten nicht lange und nahmen den Mann in Gewahrsam.
Gegen die Festnahme leistete der junge Mann massiven Widerstand und griff die Einsatzkräfte unvermittelt an. Dabei wurden mehrere Polizeibeamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.
Nacht in der Zelle und lange Liste an Strafanzeigen
Aufgrund seines Verhaltens und des Verdachts auf Alkohol- oder Drogeneinfluss ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem Randalierer an. Er musste die restliche Nacht im Haftraum der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt verbringen.
Auf den 25-Jährigen kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu. Die Ermittler werfen ihm unter anderem vor:
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Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte
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Körperverletzung
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Beleidigung
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Bedrohung
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