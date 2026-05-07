Tumulte in der Innenstadt: Polizei beendet gewaltsame Auseinandersetzung am Roßmarkt
SCHWEINFURT – Ein 22-jähriger Mann hat am Mittwochabend in der Schweinfurter Innenstadt für erhebliche Unruhe gesorgt. Nach mehreren Provokationen und einer körperlichen Auseinandersetzung musste die Polizei mit mehreren Streifenwagen anrücken, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.
Das Geschehen nahm gegen 21:30 Uhr am Roßmarkt seinen Lauf. Dort belästigte der 22-jährige Algerier zunächst grundlos eine vierköpfige Personengruppe. Die Betroffenen im Alter zwischen 22 und 27 Jahren reagierten besonnen und entzogen sich der Situation, indem sie den Ort verließen.
Eskalation in der Wolfsgasse
Der Unruhestifter suchte jedoch weiter die Konfrontation und traf in der nahegelegenen Wolfsgasse auf weitere Passanten. Dort eskalierte die verbale Provokation in eine handfeste Schlägerei. Im Verlauf des Streits wurde von einem der Beteiligten zudem Pfefferspray eingesetzt.
Die alarmierte Schweinfurter Polizei traf unmittelbar am Einsatzort ein und konnte die Tätlichkeiten beenden.
Festnahmen und Strafverfahren
Die Bilanz des Abends:
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In Gewahrsam: Der 22-jährige Hauptverursacher erlitt leichtere Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung verbrachte er den Rest der Nacht in einer Polizeizelle.
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Kontrahenten gestellt: Die drei direkten Gegenspieler (22 bis 28 Jahre alt) wurden von den Beamten vor Ort festgesetzt. Bei anschließenden Durchsuchungen konnte das eingesetzte Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt werden.
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Ermittlungen: Gegen alle Identifizierten sowie gegen weitere, derzeit noch unbekannte Beteiligte wurden Strafverfahren eingeleitet.
Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen.
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