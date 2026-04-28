Tuningmesse in Geiselwind: Polizei zieht zahlreiche Fahrzeuge aus dem Verkehr
GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Eine großangelegte Kontrolle der unterfränkischen Polizei am vergangenen Samstag führte auf einer Tuningmesse am Autohof Strohofer zu einer hohen Beanstandungsquote. Bei fast jedem zweiten kontrollierten Fahrzeug stellten die Beamten Mängel oder unzulässige Veränderungen fest.
Zwischen 10:00 Uhr und Mitternacht nahmen spezialisierte Einsatzkräfte der Verkehrspolizeien Würzburg-Biebelried, Feucht und Nürnberg sowie mehrerer Polizeiinspektionen aus der Region die Tuning-Szene genau unter die Lupe. Insgesamt wurden 74 Fahrzeuge und 35 Personen kontrolliert.
Die Bilanz des Einsatzes:
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Hohe Beanstandungsquote: An 41 der 74 kontrollierten Pkw stellten die Fachleute Mängel fest.
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Erloschene Betriebserlaubnis: Bei 17 Fahrzeugen waren die Veränderungen so gravierend, dass die Betriebserlaubnis unmittelbar erlosch.
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Sicherstellungen: Fünf Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt. Diese werden im Laufe der Woche von einem externen Sachverständigen detailliert begutachtet, um das Ausmaß der technischen Verstöße festzustellen.
Die Kontrollen dienten der Verkehrssicherheit und der Überprüfung technischer Vorschriften, um sicherzustellen, dass modifizierte Fahrzeuge den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
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