Turbulentes Wochenende für die Wasserschutzpolizeigruppe Würzburg
WÜRZBURG/MAIN – Am vergangenen Wochenende war die Wasserschutzpolizeigruppe Würzburg auf dem Main im Einsatz, um die zahlreichen Freizeitsportler, Angler und Bootsführer zu überwachen. Neben mehreren Verwarnungen musste die Polizei auch zu zwei besonderen Vorkommnissen ausrücken: einem Bootsbrand in Langenprozelten und einer Grillfeier in Eibelstadt.
In Langenprozelten geriet der Innenbordmotor eines Sportbootes durch eine Verpuffung in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, und es wurde niemand verletzt. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Ein weiterer Einsatz führte die Beamten nach Eibelstadt, wo etwa 30 Jugendliche auf einer Betriebsanlage eine Grillfeier veranstalteten. Diese Anlagen sind in der Regel Uferbereiche, die aus Gründen des Hochwasser- und Naturschutzes für den Fahrzeugverkehr gesperrt sind.
